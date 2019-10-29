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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:12   29 Октября 2019
Весь мир

Трамп придумал «ликвидацию» аль-Багдади, чтобы избежать импичмента

Трамп придумал «ликвидацию» аль-Багдади, чтобы избежать импичмента

Политолог Юрий Самонкин рассказал, зачем президент США Дональд Трамп с особым пафосом объявил о «ликвидации» главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По словам эксперта, сообщение об уничтожении боевика было подано с особенным пафосом не просто так, а для того, чтобы избежать процедуры импичмента. 

Самонкин отметил, что большинство СМИ Соединенных Штатов поддержали сообщения о «ликвидации» главаря террористов, но журналисты до сих пор не могут дать достоверной информации о том, как все действительно произошло. Этой же информацией не делится и сам президент США. По словам эксперта, все это является тщательно продуманной политической махинацией, а заявление Трампа о ликвидации аль-Багдади не зря выпущено перед тем, как члены Палаты представителей американского конгресса проголосуют за или против резолюции по импичменту действующего президента США. 

Трамп придумал «ликвидацию» аль-Багдади, чтобы избежать импичмента

Эксперт говорит, что все указывает на то, что аль-Багдади на самом деле никто не уничтожал, а видимость его ликвидации выгодна Трампу и его сторонникам. Самонкин также отметил, что нет ни одного доказательства того, что аль-Багдади действительно ликвидировали, а американские СМИ верят Вашингтону на слово и распространяют сообщения об этом без всяких подтверждений. 

«Белый дом вынужден защищаться, им нужно продемонстрировать очевидные успехи Трампа. Для этого и придуман ход с мнимой ликвидацией аль-Багдади: он нивелирует нападки на президента по сирийским провалам и напрямую противопоставляется процедуре импичмента», — приводит слова Юрия Самонкина «Экономика сегодня».

Российское министерство обороны также усомнилось в том, что ликвидация лидера ИГ* действительно была. Причина та же — США не предоставляют никаких доказательств. Очевидно, что Трамп собирается на второй президентский срок и всеми силами попытается добиться провала голосования по импичменту. Эксперт уверен, что для того, чтобы одержать победу, Трампу предстоит постоянно придумывать свои победы, хотя на самом деле они мнимые.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #трамп #весь мир #аль-багдади

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