Трамп придумал «ликвидацию» аль-Багдади, чтобы избежать импичмента

Политолог Юрий Самонкин рассказал, зачем президент США Дональд Трамп с особым пафосом объявил о «ликвидации» главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По словам эксперта, сообщение об уничтожении боевика было подано с особенным пафосом не просто так, а для того, чтобы избежать процедуры импичмента.

Самонкин отметил, что большинство СМИ Соединенных Штатов поддержали сообщения о «ликвидации» главаря террористов, но журналисты до сих пор не могут дать достоверной информации о том, как все действительно произошло. Этой же информацией не делится и сам президент США. По словам эксперта, все это является тщательно продуманной политической махинацией, а заявление Трампа о ликвидации аль-Багдади не зря выпущено перед тем, как члены Палаты представителей американского конгресса проголосуют за или против резолюции по импичменту действующего президента США.

Эксперт говорит, что все указывает на то, что аль-Багдади на самом деле никто не уничтожал, а видимость его ликвидации выгодна Трампу и его сторонникам. Самонкин также отметил, что нет ни одного доказательства того, что аль-Багдади действительно ликвидировали, а американские СМИ верят Вашингтону на слово и распространяют сообщения об этом без всяких подтверждений.

«Белый дом вынужден защищаться, им нужно продемонстрировать очевидные успехи Трампа. Для этого и придуман ход с мнимой ликвидацией аль-Багдади: он нивелирует нападки на президента по сирийским провалам и напрямую противопоставляется процедуре импичмента», — приводит слова Юрия Самонкина «Экономика сегодня».

Российское министерство обороны также усомнилось в том, что ликвидация лидера ИГ* действительно была. Причина та же — США не предоставляют никаких доказательств. Очевидно, что Трамп собирается на второй президентский срок и всеми силами попытается добиться провала голосования по импичменту. Эксперт уверен, что для того, чтобы одержать победу, Трампу предстоит постоянно придумывать свои победы, хотя на самом деле они мнимые.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.