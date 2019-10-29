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12:01   29 Октября 2019
Россия

Шойгу проинспектирует российскую базу в Армении

Шойгу проинспектирует российскую базу в Армении

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу прилетел с визитом Армению. Он проинспектирует российскую базу Гюмри. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает ТАСС. 

Пресс-секретарь министра Россияна Марковская рассказала, какие мероприятия запланированы в ходе визита Шойгу в Армению. 

«В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу, где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», — сказала она.

Она также подчеркнула, что министр обороны намерен провести переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном в Ереване, в ходе которых будут обсуждаться темы военно-технического сотрудничества между странами.

Кроме этого, министра должно принять «высшее политическое руководство Армении», уточнила представитель Шойгу.

Последний раз Шойгу встречался с Тонояном в августе. Тогда министр отметил вклад армянских саперов и врачей в урегулировании ситуации в САР.

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Автор: Софья Белоцерковская
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