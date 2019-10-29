США «ликвидацией» аль-Багдади хотят попасть в учебники истории, считает эксперт

Вся эта история с аль-Багдади обставляется таким образом, чтобы использовать ее для официального старта предвыборной кампании действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в комментарии ФАН сказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По его словам, США делают все по стандартной методичке. «Ликвидация» главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подозрительно похоже на «уничтожение» лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Владимир Корнилов напомнил, что бен Ладена «ликвидировали» за год до президентских выборов в США, когда Барак Обама шел на второй срок. Сейчас Дональд Трамп пытается использовать ту же технологию, но в США никто даже не задумывается над этими параллелями.

«Хотя реакция СМИ, конечно же, отличается очень сильно. Если после убийства бен Ладена Обаму все восхваляли, как будто он лично участвовал в штурме, то сейчас это преподносится публике так, будто бы Трамп вообще к этому отношения не имел», — резюмировал он.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков добавил, что главарь самой известной террористической организации — важная символическая цель. Поэтому информационная шумиха вокруг «ликвидации» аль-Багдади в реальности может быть частью предвыборной кампании президента США.