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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:10   29 Октября 2019
Весь мир

США «ликвидацией» аль-Багдади хотят попасть в учебники истории, считает эксперт

США «ликвидацией» аль-Багдади хотят попасть в учебники истории, считает эксперт

Вся эта история с аль-Багдади обставляется таким образом, чтобы использовать ее для официального старта предвыборной кампании действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в комментарии ФАН сказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По его словам, США делают все по стандартной методичке. «Ликвидация» главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подозрительно похоже на «уничтожение» лидера запрещенной в России «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Владимир Корнилов напомнил, что бен Ладена «ликвидировали» за год до президентских выборов в США, когда Барак Обама шел на второй срок. Сейчас Дональд Трамп пытается использовать ту же технологию, но в США никто даже не задумывается над этими параллелями.

«Хотя реакция СМИ, конечно же, отличается очень сильно. Если после убийства бен Ладена Обаму все восхваляли, как будто он лично участвовал в штурме, то сейчас это преподносится публике так, будто бы Трамп вообще к этому отношения не имел», — резюмировал он.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков добавил, что главарь самой известной террористической организации — важная символическая цель. Поэтому информационная шумиха вокруг «ликвидации» аль-Багдади в реальности может быть частью предвыборной кампании президента США.

«Заявлением об успешной операции против аль-Багдади американское руководство делает заявку на то, чтобы в будущем попасть в учебники истории, а в настоящем — остаться у власти», — не исключил Простаков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #трамп #весь мир

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