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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
12:21   29 Октября 2019
Весь мир

Акции протеста против курдских радикалов устроили жители Дейр-эз-Зора

Акции протеста против курдских радикалов устроили жители Дейр-эз-Зора

Массовая акция против агрессии курдских бандформирований прошла в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — участники поддержали действия правительственной армии Сирии. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Долгое время часть Дейр-эз-Зора занимали курдские радикалы, объявившие принудительную мобилизацию среди местной молодежи для сражения на стороне «Демократических сил Сирии». В случае отказа молодых людей отправляли в тюрьму, требуя деньги за освобождение.

 

Все сирийские государственные школы в провинции были закрыты — жителей и их детей заставляли изучать курдский язык. Также наблюдается острая нехватка медикаментов и продовольствия.

Акции протеста против курдских радикалов устроили жители Дейр-эз-Зора

Ранее во вторник турецкий посол в Москве Мехмет Самсар опроверг обвинения в использовании фосфора в ходе операции против курдских отрядов в Сирии, заявив, что террористические группировки зачастую прибегают к намеренной дезинформации. Он напомнил, что Турция подписывала конвенцию, запрещающую химическое оружие к разработке и использованию.

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Автор: Олег Королев
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