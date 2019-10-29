Члены СПЧ поддержали идею Минтранса менять бутылки на проезд в метро

Члены Совета по правам человека при президенте РФ одобрили идею Минтранса менять бутылки на проезд в метро. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В сообщении указывается, что СПЧ одобряет идею министерства транспорта по установке пунктов приема пластиковых, алюминиевых и стеклянных бутылок. По мнению членов Совета, предложение Минтранса менять мусор на электронные деньги, которыми можно будет оплатить проезд в подземке, является интересным.

При этом представитель СПЧ Сергей Цыпленков отметил, что такое нововведение не поможет решить проблему с отходами в стране, если не принять дополнительные меры. По его словам, эффект влияния на ситуацию будет минимальным, так как у производителей и продавцов тары нет обязательств что-то с ней делать в соответствии с законами страны. Цыпленков уверен, что экономические перспективы станут заметными лишь тогда, когда будет работать вся цепочка по сбору и переработке бутылок.

Ранее РИА Новости сообщало, что Минтранс и ряд российских ведомств работают над созданием системы, когда при сдаче бутылок человек сможет получить бонусы на оплату парковки или проезда в метро.