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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
11:50   29 Октября 2019
Россия

Минтруд отследит, сколько студентов устраивается на работу сразу после вуза

Минтруд отследит, сколько студентов устраивается на работу сразу после вуза

Министерство труда и социальной защиты намерено следить за трудовой траекторией выпускников вузов, заявил заместитель главы ведомства Всеволод Вуколов на круглом столе по теме «Профессии будущего» в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

В январе следующего года министерство запустит специальный сервис собственной разработки. По словам замглавы, он «будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло».

«Грубо говоря, будем смотреть, что [происходит] с каждым студентом через два-три года после вуза», — уточнил Вуколов.

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев в свою очередь подчеркнул, что работа не по специальности не является показателем успешности человека. Он пояснил, что полученные в высшем образовательном учреждении навыки имеют большее значение, нежели сама профессия.

Напомним, что с 28 октября по 1 ноября Екатеринбург принимает  VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). По сути, это соревнования профессионального мастерства среди рабочих промышленных предприятий.

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Автор: Анна Манц
#выпускники #вузы #минтруд #трудоустройство #роструд

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