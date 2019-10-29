Минтруд отследит, сколько студентов устраивается на работу сразу после вуза

Министерство труда и социальной защиты намерено следить за трудовой траекторией выпускников вузов, заявил заместитель главы ведомства Всеволод Вуколов на круглом столе по теме «Профессии будущего» в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

В январе следующего года министерство запустит специальный сервис собственной разработки. По словам замглавы, он «будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло».

«Грубо говоря, будем смотреть, что [происходит] с каждым студентом через два-три года после вуза», — уточнил Вуколов.

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев в свою очередь подчеркнул, что работа не по специальности не является показателем успешности человека. Он пояснил, что полученные в высшем образовательном учреждении навыки имеют большее значение, нежели сама профессия.

Напомним, что с 28 октября по 1 ноября Екатеринбург принимает VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). По сути, это соревнования профессионального мастерства среди рабочих промышленных предприятий.