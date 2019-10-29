Акцию в память жертв репрессий открыла на Лубянке омбудсмен Москалькова

Ежегодную акцию «Возвращение имен», посвященную памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов, открыла на Лубянской площади в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Перед Днем памяти жертв политических репрессий участники акции читают имена убитых 30-50-х годах прошлого столетия: мероприятие продолжится до 22 часов вечера. Напомним, в 1991 году Верховный совет РСФСР объявил 30 октября памятным днем после начала протестной голодовки политзаключенных в этот день в 1974 году.

«В 13-й раз мы собираемся у Соловецкого камня в Москве — символа скорби, памяти и покаяния, чтобы вспомнить имена памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов. Сегодня важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям», — заявила Москалькова журналистам.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека, заявил, что 47% молодых людей ничего не знают о репрессиях в прошлом страны и поддержал предложение усилить просветительскую работу на эту и другие исторические темы.