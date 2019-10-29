Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

 Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину
Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

 В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента
Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

Власти Москвы и Марселя подписали договор о сотрудничестве на 2020-2023 годы

 Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину

Опрос показал безразличное отношение россиян к Хэллоуину
Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

Отвод войск в Золотом начнется 29 октября, заявил глава МИД Украины

 В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента
Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
11:38   29 Октября 2019
Россия

Акцию в память жертв репрессий открыла на Лубянке омбудсмен Москалькова

Акцию в память жертв репрессий открыла на Лубянке омбудсмен Москалькова

Ежегодную акцию «Возвращение имен», посвященную памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов, открыла на Лубянской площади в Москве уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Перед Днем памяти жертв политических репрессий участники акции читают имена убитых 30-50-х годах прошлого столетия: мероприятие продолжится до 22 часов вечера. Напомним, в 1991 году Верховный совет РСФСР объявил 30 октября памятным днем после начала протестной голодовки политзаключенных в этот день в 1974 году.

«В 13-й раз мы собираемся у Соловецкого камня в Москве — символа скорби, памяти и покаяния, чтобы вспомнить имена памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов. Сегодня важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям», — заявила Москалькова журналистам.

Акцию в память жертв репрессий открыла на Лубянке омбудсмен Москалькова

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека, заявил, что 47% молодых людей ничего не знают о репрессиях в прошлом страны и поддержал предложение усилить просветительскую работу на эту и другие исторические темы.

Акцию в память жертв репрессий открыла на Лубянке омбудсмен Москалькова

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #москалькова #новости #общество #репрессии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...