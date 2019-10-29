Работа российского железнодорожного комплекса определяет рост экономики РФ
Российский железнодорожный комплекс — один из самых крупных в мире и определяет рост национальной экономики. Таким словами во вторник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение. 1520».
По его словам, эффективная работа российского железнодорожного комплекса определяет не только рост национальной экономики, но и деловую активность и конкурентоспособность отечественного экспорта. Поэтому для правительства значимо современное развитие отрасли. Сейчас кабмин работает над переходом на «цифровую железную дорогу».
«И, конечно, железные дороги необходимы людям», — добавил Медведев.
Премьер назвал важнейшим отраслевым событием года и уникальной площадкой для диалога между властью, российскими зарубежными компаниями форум «PRO//Движение. 1520». В ходе мероприятия гости и участники обменяются опытом и новейшими технологиями, наладят деловые связи и заключат взаимовыгодные контракты.
С 28 по 30 октября в Сочи проходит международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520». Дмитрий Медведев направил приветствие его участникам и гостям:https://t.co/TWAXNI9oD9— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 29 октября 2019 г.