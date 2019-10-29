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Белый дом не торопится исправлять оговорку Трампа о «российском президенте» Зеленском

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 Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади

Эксперт назвал запущенной уткой с примесью политической дряни «ликвидацию» аль-Багдади
11:36   29 Октября 2019
Россия

Работа российского железнодорожного комплекса определяет рост экономики РФ

Работа российского железнодорожного комплекса определяет рост экономики РФ

Российский железнодорожный комплекс — один из самых крупных в мире и определяет рост национальной экономики. Таким словами во вторник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение. 1520».

По его словам, эффективная работа российского железнодорожного комплекса определяет не только рост национальной экономики, но и деловую активность и конкурентоспособность отечественного экспорта. Поэтому для правительства значимо современное развитие отрасли. Сейчас кабмин работает над переходом на «цифровую железную дорогу».

«И, конечно, железные дороги необходимы людям», — добавил Медведев.

Работа российского железнодорожного комплекса определяет рост экономики РФ

Премьер назвал важнейшим отраслевым событием года и уникальной площадкой для диалога между властью, российскими зарубежными компаниями форум «PRO//Движение. 1520». В ходе мероприятия гости и участники обменяются опытом и новейшими технологиями, наладят деловые связи и заключат взаимовыгодные контракты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #медведев #общество #жд

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