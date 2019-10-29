Работа российского железнодорожного комплекса определяет рост экономики РФ

Российский железнодорожный комплекс — один из самых крупных в мире и определяет рост национальной экономики. Таким словами во вторник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение. 1520».

По его словам, эффективная работа российского железнодорожного комплекса определяет не только рост национальной экономики, но и деловую активность и конкурентоспособность отечественного экспорта. Поэтому для правительства значимо современное развитие отрасли. Сейчас кабмин работает над переходом на «цифровую железную дорогу».

«И, конечно, железные дороги необходимы людям», — добавил Медведев.