Минобрнауки предсказало сложности с поступлением в вузы даже на платное обучение

Замминистра науки и высшего образования Марина Боровская объяснила в интервью «Российской газете», зачем более 250 подведомственных вузов повысили значение минимальных баллов ЕГЭ. Об этом стало известно во вторник, 29 октября.

По ее словам, повышая порог ЕГЭ, ведомство действует в рамках полномочий Федерального закона «Об образовании в России», который разрешает учредителю установить своим подведомственным организациям «пороговые» значения по ЕГЭ. Боровская отметила, что это не относится к школам. Они продолжат выдавать аттестаты по установленным Роспотребнадзором баллам.

«На 2020 год значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора уже известны: русский язык — 36, профильная математика — 27, физика, химия — 36, литература — 32, обществознание — 42», — уточнила она.

Установленный Минобрнауки порог оказался сильно выше. К тому же, для каждого учебного учреждения существует своя сетка баллов, определяемая в зависимости от специальности. Таким образом, не набрав минимальные баллы и поступить в вуз даже на платное отделение уже не выйдет, отметила Боровская. Школьники, которые не дотягивают до вуза, смогут выбрать интересующие его программы среднего специального образования, которые также дают отличные результаты. Затем при желании можно продолжить учиться в вузе.

Замминстра также напомнила, что группа ведущих университетов страны уже давно использует как критерий отбора повышенные баллы ЕГЭ. Отныне такие правила придется принять всей системе государственных вузов.

Ранее Роспотребнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в следующем году. Отмечалось, что изменения будут касаться формулировок некоторых заданий и критериев оценки.