Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

 Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков
В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

 Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы
Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

 Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол

Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол
Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

 Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков
В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

 Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы
Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

 Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол

Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол
11:12   29 Октября 2019
Весь мир

Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией. По его словам, размещение войск НАТО на полгода связано с укреплением обороны государства.

Как отметил Науседа, Литва не намерена угрожать какой-либо соседской стране и не будет вести агрессивные действия. 

«Единственной целью размещения в Литве американских войск является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций», — резюмировал президент страны Гитанас Науседа.

В конце октября в Литву прибыл батальон ВС США, состоящий из пятисот человек, тридцати танков и 25 БМП. Подразделение разместили в 15 километрах от границы с Белоруссией.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна вынужденно ответит на этот маневр. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за предстоящих учений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #белоруссия #литва #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...