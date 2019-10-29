Президент Литвы прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал размещение войск США возле границы с Белоруссией. По его словам, размещение войск НАТО на полгода связано с укреплением обороны государства.

Как отметил Науседа, Литва не намерена угрожать какой-либо соседской стране и не будет вести агрессивные действия.

«Единственной целью размещения в Литве американских войск является желание обеспечить безопасность жителей страны от возможных интервенций», — резюмировал президент страны Гитанас Науседа.

В конце октября в Литву прибыл батальон ВС США, состоящий из пятисот человек, тридцати танков и 25 БМП. Подразделение разместили в 15 километрах от границы с Белоруссией.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна вынужденно ответит на этот маневр. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Белоруссии не стоит беспокоиться из-за предстоящих учений.