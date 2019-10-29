Пластик составляет более 68 процентов мусора на прибережьях России, сообщили в российском отделении Greenpeace. В стране прошла акция мониторинга пластикового мусора на побережьях, организация подвела ее итоги.

Добровольцы исследовали мусор с берегов Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей, Авачинского залива, а также рек Ангара, Волга, Дон, Енисей, Иртыш, Лена, Обь и Ока. Оказалось, что 96,2 процента отсортированных пластиковых отходов составили одноразовые предметы. Оставшаяся доля пришлась на многоразовые.

Отмечается, что активисты разобрали по категориям почти 230 тысяч фрагментов мусора. Среди пластиковых отходов почти треть заняли окурки.