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11:19   29 Октября 2019
Россия

Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

Почти 70 процентов мусора на берегах России составляет пластик — Greenpeace

Пластик составляет более 68 процентов мусора на прибережьях России, сообщили в российском отделении Greenpeace. В стране прошла акция мониторинга пластикового мусора на побережьях, организация подвела ее итоги.

Добровольцы исследовали мусор с берегов Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей, Авачинского залива, а также рек Ангара, Волга, Дон, Енисей, Иртыш, Лена, Обь и Ока. Оказалось, что 96,2 процента отсортированных пластиковых отходов составили одноразовые предметы. Оставшаяся доля пришлась на многоразовые.

Отмечается, что активисты разобрали по категориям почти 230 тысяч фрагментов мусора. Среди пластиковых отходов почти треть заняли окурки.

«В топ-10 также вошли: небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов — 9,7 процента, бутылки из-под напитков — 8,7 процента, пластиковые крышки, — 7,3 процента, кусочки пластика (включая поролон и провода) — 5,5 процента, влажные салфетки — 5,2 процента, пакеты-майки, фасовочные пакеты — 5,1 процента, стаканчики для напитков и крышки от них — 4,5 процента, а также пищевые контейнеры, — 2,5 процента, включая упаковку от фастфуда», — добавили в сообщении.

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Автор: Анна Манц
#мусор #экология #пластик #greenpeace

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