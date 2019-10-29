В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

Незначительное снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это обычный процесс. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан во вторник, 29 октября, в интервью изданию «Украинская правда».

По результатам опроса, проводимого членами социологической группы «Рейтнг», Зеленскому доверяют 66% украинцев, а это на 4% меньше, чем в августе.

По словам Богдана, в офисе президента ничего не делают, пока не поймут, как это воспримет общество.

«Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождения пленных был огромный рост [рейтинга – ред.], он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента», — объяснил Богдан.

Он отметил, что обсуждение реализации «формулы Штайнмайера» не стало определяющим в этом процессе. Богдан подчеркнул, что это нормально, когда рейтинг начинает немного проседать. Факторов для этого может быть много: и скорость принятия законов, и земельная реформа, а также другие дискуссионные законы. Представитель офиса Зеленского снова подчеркнул, что отношение украинцев к президенту после «формулы Штайнмайера» не изменилось совсем.

В формуле Штайнмайера прописан механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, которые связаны с предоставлением отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.