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В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

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11:10   29 Октября 2019
Ближнее зарубежье

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

Незначительное снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского — это обычный процесс. Такое заявление сделал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан во вторник, 29 октября, в интервью изданию «Украинская правда». 

По результатам опроса, проводимого членами социологической группы «Рейтнг», Зеленскому доверяют 66% украинцев, а это на 4% меньше, чем в августе. 

По словам Богдана, в офисе президента ничего не делают, пока не поймут, как это воспримет общество. 

«Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождения пленных был огромный рост [рейтинга – ред.], он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента», — объяснил Богдан. 

Он отметил, что обсуждение реализации «формулы Штайнмайера» не стало определяющим в этом процессе. Богдан подчеркнул, что это нормально, когда рейтинг начинает немного проседать. Факторов для этого может быть много: и скорость принятия законов, и земельная реформа, а также другие дискуссионные законы. Представитель офиса Зеленского снова подчеркнул, что отношение украинцев к президенту после «формулы Штайнмайера» не изменилось совсем. 

В формуле Штайнмайера прописан механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, которые связаны с предоставлением отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #зеленский

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