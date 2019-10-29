Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков

Журнал Forbes представил 20 компаний, получивших звание самых надежных застройщиков. Рейтинг опубликовали 29 октября.

В первой тройке оказались ГК «ПИК», «Эталон Групп» и «Группа ЛСР». В перечень также вошли Setl Group, «Брусника», «Самолёт», ФСК, «Гранель», «Пионер», «Инград», «Абсолют», концерн ЮИТ, «Кортрос», ГК МИЦ, «Галс-Девелопмент», MR Group, «Донстрой», «Интеко», «А101 Девелопмент» и Capital Group.

По данным издания, в каждой из компаний выручка от продажи в период с 2016 по 2018 годы превысила 50 миллиардов рублей. Авторы рейтинга опирались на данные Единого реестра застройщиков, информацию о росте выручки, задержке при вводе объектов в эксплуатацию, открытости организации и действующих судебных исках.