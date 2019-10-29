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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков
В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

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10:50   29 Октября 2019
Весь мир

Восемь рабочих погибли при обрушении здания автостоянки в Китае

Восемь рабочих погибли при обрушении здания автостоянки в Китае

Восемь рабочих погибли при обрушении здания автостоянки в Китае. Как передают местные СМИ, трагедия произошла в провинции Гуйчжоу вечером в понедельник, 28 октября. 

Известно, что на автостоянке шли ремонтные работы, во время проведения которых произошло обрушение здания. В этот момент на месте находилось 14 человек, из них восемь погибли, как минимум двое получили травмы и сейчас находятся в больнице. 

Как пишут СМИ, в момент обрушения три человека смогли спастись сами, через некоторое время они смогли вытащить из-под завалов одного рабочего. Под завалами остались 10 человек, двоих смогли достать живыми. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#чп #китай #весь мир

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