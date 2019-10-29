Восемь рабочих погибли при обрушении здания автостоянки в Китае. Как передают местные СМИ, трагедия произошла в провинции Гуйчжоу вечером в понедельник, 28 октября.

Известно, что на автостоянке шли ремонтные работы, во время проведения которых произошло обрушение здания. В этот момент на месте находилось 14 человек, из них восемь погибли, как минимум двое получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Как пишут СМИ, в момент обрушения три человека смогли спастись сами, через некоторое время они смогли вытащить из-под завалов одного рабочего. Под завалами остались 10 человек, двоих смогли достать живыми.