Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол

Соглашение Турции с США и договоренности с Россией дополняют друг друга, а не являются альтернативами, сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

«На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США не являются альтернативами друг другу, а дополняют друг друга», — заявил Самсар, цитирует «РИА Новости».

По словам посла, Турция — одна из немногочисленных стран, приложившая максимальные усилия для создания Конституционного комитета по Сирии в рамках сотрудничества с РФ и Ираном в Астанинском формате. Самсар уточнил, что «гармоничное и доверительное сотрудничество» Турции и России играет важную роль в сирийском политическом процессе.

Напомним, 22 октября российский глава Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились для шестичасовых переговоров, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Президенты договорились соблюдать статус-кво на северо-востоке Сирии, где была развернута турецкая военная операция «Источник мира», названная турецким руководством антитеррористической. Также меморандум обязывает курдские бандформирования выйти из города Мандбижа.

Ранее Эрдоган заявлял, что отряды признанной террористической в Турции «Рабочей партии Курдистана» выпустили из своих тюрем 750 террористов запрещенного в РФ ИГ*.

*организация признана террористической и запрещена на территории России.