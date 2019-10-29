Работодатели стараются искать сотрудников с низкими ожиданиями, показал опрос

Более 50% работодателей, которые указывают в вакансии уровень дохода «по договоренности», устанавливают зарплату по результатам собеседования с кандидатом. Об этом сказано в исследовании, которое опубликовал портал по поиску работы Superjob.

Отмечается, что около 12-13% вакансий содержат пункт об уровне зарплаты «по договоренности».

«Подавляющее большинство работодателей таким образом стремится наиболее выгодно нанять специалиста: 65% устанавливают зарплату по итогам собеседования, 32% не указывают оклад для работников на сдельной и бонусной форме оплаты труда, 26% работодателей изучают зарплатные ожидания соискателей», — сказано в исследовании.

Часть работодателей (14%) не указывают зарплату, потому что надеются найти сотрудников с низкими ожиданиями, либо их (11% опрошенных) предложение является ниже среднерыночного. При этом каждый пятый пытается привлечь больше резюме или скрывает размер зарплаты от сотрудников компании, а также конкурентов. И только 3% опрошенных заявляют, что не в курсе, какую зарплату установить тому или иному сотруднику.

Аналитикам портала по поиску работы удалось выяснить, что пункт о зарплате «по договоренности» указана в более чем 55% резюме. Таким образом большинство соискателей надеются себя продать дороже как специалиста. Более 30% опрошенных отметили, что зарплата зависит от объемов и условий работы, еще 8% намерены вести очные переговоры, 6% респондентов рассчитывают, что работодатель даст больше, 5% боятся отпугнуть потенциального работодателя, 4% выбирают самые выгодные варианты, а 3% заявили, что готовы согласиться на маленькую зарплату с перспективой роста.

Эксперты Superjob рекомендуют работодателям указывать уровень зарплаты в вакансии, чтобы быстрее найти специалиста.