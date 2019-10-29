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 Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол

Соглашения Турции с США и РФ дополняют друг друга, заявил турецкий посол
10:38   29 Октября 2019
Весь мир

Турция не применяла фосфор при операции против курдов из SDF в Сирии, заявил посол

Турция не применяла фосфор при операции против курдов из SDF в Сирии, заявил посол

Турецкий посол в Москве Мехмет Самсар опроверг обвинения в использовании фосфора в ходе операции против курдов-террористов в Сирии. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости 29 октября.

«Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия», — сказал он.

Дипломат напомнил, что террористические группировки зачастую прибегают к намеренной дезинформации. К тому же, Анкара состоит в конвенции, которая запрещает разрабатывать, производить, использовать и копить химоружие, а также членствует во всех международных документах этой области.

«И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее представитель «Сирийских демократических сил» Ильхам Ахмед во время выступления в Конгрессе США заявила, что Турция якобы применила фосфор во время операции «Источник мира» в САР.

Турция не применяла фосфор при операции против курдов из SDF в Сирии, заявил посол

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» против курдов из «Демократических сил Сирии», которые под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от «Исламского государства»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турция не применяла фосфор при операции против курдов из SDF в Сирии, заявил посол

Турецкие силы хотели очистить от боевиков, связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании 30-километровой зоны безопасности в северной части арабской республики. Тогда курдским радикалам дали 150 часов, чтобы покинуть буферную зону. После этого силы Турции и России приступят к патрулированию территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #турция #курды #химоружие #самсар

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