Южная Корея и Австралия проводят совместные военно-морские учения. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в учениях принимают участие военно-морские силы Южной Кореи и Королевский военный флот Австралии. Мероприятия ведутся на юге Корейского полуострова в морской акватории. Южнокорейские ВМС сообщают, что учения направлены на развитие сотрудничества с Австралией. Мероприятия продлятся три дня.

Со стороны Южнокорейской республики в них участвуют подводная лодка, а также по шесть самолетов и военных кораблей. От австралийской стороны в морскую акваторию прибыл эсминец с вертолетом МН-60 на борту.

Учения названы Haedori-Wallaby, первое слово с южнокорейского переводится как «дельфин», а второе слово означает животное, похожее на кенгуру.