Патриарх Кирилл предложил уравнять льготы одиноким отцам и матерям

Глава РПЦ предложил ввести отцовский капитал или пенсионные льготы для многодетных отцов, а также приравнять к льготам женщин льготы отцов-одиночек. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на статью патриарха Кирилла.

Патриарх отметил, что на первое место в разговоре о родительских заслугах совершенно справедливо ставится материнство, но в воспитании детей должны участвовать два человека.

«Поэтому нам нельзя также забывать про отцовство. Необходимо отблагодарить и вознаградить труд отцов — тех, которые являются не просто биологическими отцами, а честно делят со своими жёнами бремя по воспитанию детей», — заявил патриарх Кирилл.

«Возможно, это проявится в форме появления отцовского капитала, возможно — в пенсионных льготах для многодетных отцов», — считает религиозный деятель. Он также отметил труд отцов-одиночек, воспитывающих детей в неполных семьях — их льготы надо уже сейчас приравнять к льготам женщин.

Напомним, ранее патриарх Кирилл раскритиковал аборты, а в сентябре проповедовал не гнаться за деньгами в ущерб природе и напомнил о необходимости разумно использовать ресурсы.