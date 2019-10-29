Челябинские следователи возбудили дело после смерти младенца

Уголовное дело по факту смерти девятимесячного младенца, который мог находиться несколько дней в квартире в Златоусте один без матери, возбуждено в Челябинске. Об этом 29 октября, во вторник, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в одном из домов города Златоуста было обнаружено тело девятимесячного мальчика. На теле младенца не было найдено признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По сообщениям СМИ, ребенок мог находиться без присмотра матери несколько дней. Сейчас следователи проверяют эту версию.

«В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами СК РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в сообщении.

Для дальнейшего расследования из органов внутренних дел передано уголовное дело, которое было возбуждено ранее по этому происшествию по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

21 октября мать, на которую возбуждено уголовное дело, ушла из квартиры вместе со старшим семилетним ребенком. Двух других детей — трехлетнего и девятимесячного — она оставила дома одних. Вернувшись через два дня домой, она увидела погибшего младенца, забрала среднего ребенка и снова покинула дом, писал местный портал «Первый областной».