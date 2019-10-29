Американские ученые заявили, что употребление кофе позитивно сказывается на здоровье
Регулярное употребление кофе способно снизить риск возникновения ряда заболеваний, следует из исследования, опубликованного на портале Американской коллегии гастроэнтерологов.
Эксперимент провели специалисты Медицинского колледжа Бэйлора. В нем поучаствовали 34 человека, часть из которых потребляли много кофеина, то есть более 82,9 миллиграмм, а другая — мало. Эксперты взяли у подопытных 97 биопсий слизистой оболочки из разных сегментов толстой кишки.
При сравнении образцов оказалось, что у регулярно употребляющих кофе больше противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia, которые были названы «хорошими». Вместе с тем, у них меньше и «вредных» Erysipelatoclostridium, чем у непьющих кофейные напитки.
Исследователи подчеркнули, что эти бактерии играют важную роль в снижении риска заболеваний диабетом, поражений печени и угроз для сердечно-сосудистой системы.