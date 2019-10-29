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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных компаний-застройщиков
В офисе Зеленского спокойно отреагировали на снижение рейтинга президента

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10:03   29 Октября 2019
Россия

Налоговые льготы для дачников вступили в силу в РФ

Налоговые льготы для дачников вступили в силу в РФ

Налоговые льготы для дачников вступили в силу в РФ. Изменения вступили в налоговый кодекс во вторник, 29 октября.

С сегодняшнего дня в налоговом законодательстве упразднили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства». Налоговые льготы распространяются при приобретении, создании и содержании имущества общего пользования, а также за текущий и капремонт объектов капитального строительства. 

Отмечается, что закон действует в отношении правоотношений, возникших с начала этого года.

Ранее СМИ сообщили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #налог

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