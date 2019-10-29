Концы в воду, или как США главаря ИГ*«ликвидировали»

Дональд Трамп из очередной ликвидации главы ИГ (запрещенная в России террористическая организация) сделал настоящее шоу. Ради этого он собрал отдельную пресс-конференцию, на которой и сообщил миру о смерти «террориста номер один» Абу Бакра аль-Багдади, которая наступила в следствие проведения «красивой» спецоперации американских военных.

Все было «как в кино»

Если верить словам Дональда Трампа, то в ночь с субботы на воскресенье в провинции Идлиб американские спецназовцы провели операцию в лучших традициях Голливуда. Американские средства слежения сначала определили место, где скрывается аль-Багдади. Потом с вертолетов была высажена группа захвата, которая вывела из дома невредимыми 11 детей (это потом в будущем фильме обязательно будет обязательно обыграно, американцы же с детьми не воюют).

А потом начался штурм охраняемого террористами дома (голливудские сценаристы растянут этот эпизод минимум минут на пятнадцать). При этом, по словам Дональда Трампа, американские морские котики не понесли никаких потерь, кроме раненой служебной собаки (а как же могло быть иначе), а сам Аль-Багдади, не имея возможности улизнуть, якобы подорвал себя вместе с тремя своими детьми (кульминационный момент фильма).

Причем, его тело было так повреждено, что узнать его нет никакой возможности и только экспертиза ДНК, давшая конечно положительный результат, позволила «точно установить», что во время операции лидер ИГ* ликвидирован.

В общем, прав был Трамп, все было как в кино. Интересно, успеют ли снять до выборов 2020 года? Уверен, что сценаристы уже вовсю над этим работают.

Правда, к этой красиво разрисованной американским президентом картинке есть несколько очень неприятных вопросов.

Одни сплошные вопросы

Во-первых, как-то очень вовремя все получилось. Как только встал вопрос о выводе американских войск из Сирии и необходимости официального завершения войны в этой стране, так сразу же многолетние поиски аль-Багдади увенчались успехом, и «террорист номер» один по версии американского Госдепа был ликвидирован. При этом, все случилось ровно за год до американских президентских выборов, в которых ликвидация «террориста номер один» будет преподнесена как явная и яркая победа действующего президента.

Прям, как новогодний подарок под елочку от Деда Мороза.

Да и к самой операции вопросов пока гораздо больше, чем ответов. И самый главный из них: а была ли она вообще? Уж больно все интересно получается. Американский президент так красиво все разрисовал в своем выступлении: и о роли Турции, и о роли России, и даже о роли Сирии и Ирана. Но при этом сама Россия ничего о ней не знает. Более того, ее средства слежения за воздушным пространством над сирийской провинцией Идлиб не заметили этой самой хваленой операции американцев, что очень и очень странно в виду массового использования в ней вертолетов и воздушных средств слежения.

«В субботу, 27 октября, и за все последние дни не зафиксировано никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой международной коалиции. Также Минобороны не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб в ходе данной операции», - заявил официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

При этом, по словам Конашенкова, является очень странным тот факт, что главарь ИГ* прятался не в сирийской пустыне где-то на востоке Сирии или западе Ирака, а именно в Идлибе. Где, судя по описанию Трампа, чувствовал себя очень вольготно. И это не может не удивлять, так как именно эта территория до сих пор очень плотно контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды»* - террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»* (обе организации запрещены в РФ), представители которой на дух не переносят конкурентов-игиловцев и уничтожают их при любой возможности.

И все это ставит всю рассказанную Трампом историю под большое сомнение. А потому для признания аль-Багдади погибшим, нужны, кроме слов президента США, и иные доказательства. А вот с ними как раз все очень и очень плохо.

Концы в воду

Какие же действия должны были сделать представители США после своего официального сообщения о ликвидации главаря ИГ*? Правильно, допустить международных экспертов к результатам исследований ДНК и дать всему миру убедиться в их правдивости.

Но именно этого сделано и не было. Даже по линии ООН никто ничего не смог ничего «проверить»:

«Нет, у меня пока нет подтверждений этому. Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно», - координатор группы мониторинговой миссии ООН Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

То есть миссия ООН, отвечающая за Сирию, так и не смогла добиться у американцев возможности проверить их заявление. О чем, собственно и говорит миру ее застигнутый врасплох журналистами представитель. И что после этого делает Госдеп? Он сообщает, что останки главного террориста уже захоронены где-то в океане, поэтому перепроверять уже попросту нечего.

У нас это называют «концы в воду».

Повторение отработанного сценария

Что интересно, в 2011 году, при подготовке к очередным президентским выборам, идущий на второй срок Барак Обама так же ликвидировал на тот момент такого же террориста номер один по версии Госдепа - Усаму бен Ладена. Тогда в аналогичной операции морских котиков США «Копье Нептуна» глава «Аль-Каиды»* был якобы ликвидирован, опознан и безо всякой шумихи и перепроверки … в течении суток захоронен в море.

А некоторое время спустя, подразделение американского спецназа, участвовавшее в той операции непосредственно, разбилось при крушении вертолета.

Согласитесь, в обоих этих историях так много схожего, что невольно напрашивается вопрос, а не взял ли Дональд Трамп старый сценарий администрации Барака Обама и не обыграл ли он его, в по сути такой же политической ситуации, но уже по-своему? Все может быть. Но как бы там ни было, на месте американских «котиков», тех самых, которые действовали без потерь и вывели 11 детей, я бы уже задумался о завещании, а лучше бы срочно исчез до того момента как их вертолет случайно разобьется о скалы.

*Террористические организации, признанные запрещенными на территории РФ.

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