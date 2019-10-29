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9:52   29 Октября 2019
Россия

Политолог объяснил, почему США не откажутся от разворовывания сирийской нефти

Политолог объяснил, почему США не откажутся от разворовывания сирийской нефти

Политика Вашингтона нацелена на нефтяные месторождения по всему миру, в частности на сирийские, заявил гендиректор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что американский президент Дональд Трамп поставил на нефтяную карту все возможности развития страны, сделав ее крупнейшим экспортером этого ресурса.

«И в этой ситуации он может продолжать эту политику только при условии, что он будет контролировать другие нефтяные запасы. Даже не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы не дать использовать их другим», — пояснил эксперт.

Сирия же не только имеет крупные месторождения, но и является транзитной республикой. Именно поэтому она так нужна Соединенным Штатам — страна просто очень выгодна. А там где есть выгода, для Вашингтона не существует международного права.

«США находятся на Ближнем Востоке вообще вне всяких прав… Предполагается, что у Америки всегда есть право делать все то, что для нее выгодно», — констатировал политолог.

Политолог объяснил, почему США не откажутся от разворовывания сирийской нефти

Глава Пентагона Марк Эспер даже не стал скрывать, что США не подпустят к оккупированных полям никого, кроме себя самих и союзных им курдов из вооруженных формирований. На вопрос о том, намерены ли американские военные не подпускать к месторождениям Россию и сирийцев, он ответил:

«В целом, да… Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать».

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #пентагон #нефть

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