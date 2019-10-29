Политолог объяснил, почему США не откажутся от разворовывания сирийской нефти

Политика Вашингтона нацелена на нефтяные месторождения по всему миру, в частности на сирийские, заявил гендиректор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что американский президент Дональд Трамп поставил на нефтяную карту все возможности развития страны, сделав ее крупнейшим экспортером этого ресурса.

«И в этой ситуации он может продолжать эту политику только при условии, что он будет контролировать другие нефтяные запасы. Даже не для того, чтобы их использовать, а для того, чтобы не дать использовать их другим», — пояснил эксперт.

Сирия же не только имеет крупные месторождения, но и является транзитной республикой. Именно поэтому она так нужна Соединенным Штатам — страна просто очень выгодна. А там где есть выгода, для Вашингтона не существует международного права.

«США находятся на Ближнем Востоке вообще вне всяких прав… Предполагается, что у Америки всегда есть право делать все то, что для нее выгодно», — констатировал политолог.

Глава Пентагона Марк Эспер даже не стал скрывать, что США не подпустят к оккупированных полям никого, кроме себя самих и союзных им курдов из вооруженных формирований. На вопрос о том, намерены ли американские военные не подпускать к месторождениям Россию и сирийцев, он ответил: