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9:38   29 Октября 2019
Россия

Рост поддержки Путина в России отметили социологи

Рост поддержки Путина в России отметили социологи

Рост поддержки деятельности Владимира Путина в России отметили социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Исследование проводилось по трем параметрам: социальная политика, обеспечение порядка и стабильности в РФ и экономика. Так, социальную политику главы государства одобрили 45,8 процента респондентов. О неодобрении высказались 45 процентов. В марте 2019 года на этот вопрос положительно ответили 43,2 процента, а 47,7 процента высказались отрицательно. 

Экономическую политику страны, которую проводит Владимир Путин, одобрили 40 процентов, а не одобрили 45,2 процента. Весной эти показатели составили 39 и 48 процентов соответственно. 

Кроме того, 57,7 процента опрошенных высказались положительно на тему работы главы государства по обеспечению стабильности и порядка в России. В марте этот показатель был ниже и составлял 56 процентов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #опрос #политика

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