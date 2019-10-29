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9:11   29 Октября 2019
Россия

РФ возобновила поставки пшеницы во Вьетнам

РФ возобновила поставки пшеницы во Вьетнам

РФ возобновила поставки пшеницы во Вьетнам. Как рассказал вице-премьер России Максим Акимов, вопросы по поставкам решены.

Как пояснил Акимов, ранее Вьетнам провел проверки товара и обнаружил некоторые семена сорных растений в пшенице. Сейчас этот вопрос урегулирован, и поставки возобновлены. В данный момент страна уже начала получать зерно из России, в начале октября РФ отгрузила Вьетнаму свыше 500 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, стороны договорились об усиленном фитосанитарном контроле прибывающих во Вьетнам партий. 

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, вскоре Россия планирует продавать Вьетнаму свинину, сейчас в РФ работает инспекция по этому вопросу. Он отметил, что Россия уже отгружает Вьетнаму замороженное мясо птицы и планирует расширять список компаний-экспортеров. В планах — экспорт молока, в данный момент обсуждается вопрос сертификации.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #пшеница #вьетнам

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