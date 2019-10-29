Глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал действия США, которые руками курдов-террористов воруют нефть в Сирии. Он побеседовал на эту тему с «ПолитРоссией».

На выходных американский президент Дональд Трамп прямо заявил, что цель Белого дома в арабской республике — это нефть. Он даже упрекнул своих предшественников в том, что они недостаточно сильно разграбили страны Ближнего Востока, такие как Ирак и Афганистан. Две тысячи американских военных находятся в Сирии, чтобы «защищать» нефтегазовые поля, и Трамп не хочет, чтобы они пострадали.

«Конечно, можно отметить некоторую честность со стороны Трампа — теперь США хотя бы не скрывают того, что лезут на Ближний Восток ради нефти. Но его слова о защите нефтегазовых месторождений не вызывают ничего, кроме смеха. От кого, спрашивается, американцы будут защищать эти вышки? По логике вещей, им придется защищать их от самих себя», — заметил Коновалов.

Он напомнил, что ранее эти территории контролировали боевики «Исламского государства»* (запрещено в России), которых позже вытеснили курдские террористы по наводке Штатов. Они пришли под предлогом «зачистки» от террористической угрозы, сами став такой проблемой.

«То, что сейчас происходит на восточном берегу Евфрата, является настоящим грабежом, и весь процесс при этом от и до контролируют американцы… И все для того, чтобы выкачивать нефть, продавая ее на черном рынке. А прибыль же получают американцы. Поэтому месторождения нужно защищать именно от них – американцев, курдов и ИГ*», — считает собеседник агентства.

Ранее российское министерство обороны доказало, что США воруют черное золото, а потом сбывает его под видом иракского. Большую часть средств, конечно, получают чиновники Вашингтона, а «крохи» делят между курдами из SDF и членами «Исламского государства»*.

«Это наиболее типичная для американцев схема: руками других — в данном случае это курды — высосать из оккупированной земли все, что только можно. Точно так же они действовали и в Ираке, сейчас применяют эту методику в Сирии. Поэтому ни о каком окончательном выводе американских войск из САР не может идти и речи. Пока в этих землях есть нефть, они от нее не откажутся. Это наглый и циничный грабеж оккупированных территорий, и именно это характеризует всю ближневосточную политику США», — подытожил Коновалов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.