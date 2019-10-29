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9:06   29 Октября 2019
Весь мир

США перестали скрывать воровство нефти в Сирии, позволяя курдским радикалам убивать арабов

США перестали скрывать воровство нефти в Сирии, позволяя курдским радикалам убивать арабов

США перестали скрывать воровство нефти в Сирии, позволяя курдским радикалам убивать арабов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в скором будущем страна будет добывать нефть на востоке Сирии, этим будет заниматься некая «великая компания», при этом конкретное название он не озвучил. Эксперты по энергетике в США возмутились заявлением, а представители крупнейших компаний по добыче нефти на Ближнем Востоке – ExxonMobil и Chevron – комментировать ситуацию журналистам отказались. 

Американские эксперты в голос утверждают, что таким образом власти США открыто хотят воровать нефть из Сирии, а их поведение «незаконно и аморально». Кроме того, специалисты отметили, что до войны Сирия могла добывать на востоке страны порядка 380 тысяч баррелей за день, а сейчас добыча сократилась и составляет около 40 тысяч баррелей. По мнению экспертов, поведение США в Сирии подорвет экономику Соединенных Штатов. 

США перестали скрывать воровство нефти в Сирии, позволяя курдским радикалам убивать арабов

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что по вине курдских террористов, которые сотрудничают с США, в Сирии происходит гуманитарная катастрофа. По словам эксперта, нелегальный нефтебизнес Соединенных Штатов не дает властям Сирии установить порядок на востоке страны. Перенджиев отметил, что именно из-за этого в регионе процветает активность курдов-террористов, которые торгуют оружием и наркотиками, а также продают людей на органы, о чем сообщалось с востока САР. 

«В таких «черных зонах», где американцы все пускают на самотек, имеют место практически все самые жестокие виды преступлений против человечности», – передает слова Александра Перенджиева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Перенджиев отмечает, что США выгодно поддержание беспорядка в Сирии, это поможет им воровать нефть. По словам эксперта, властям Соединенных Штатов не важно, чьими руками будет вестись агрессивная политика — курдскими боевиками или террористами ИГ* (запрещено в РФ). Аналитик говорит, что сейчас президент США Дональд Трамп не скрывает, что кража нефти в Сирии является священным правом США. По словам Перенджиева, предыдущие лидеры США по крайней мере стеснялись делать такие заявления вслух. 

«Американцы, как стервятники, вцепились в чужие национальные энергоресурсы и чувствуют себя безнаказанно. Они прикрывались террористами и ИГ*, но теперь решили действовать почти открыто», — говорит Александр Перенджиев. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #политика #весь мир

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