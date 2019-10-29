Снегоуборочная техника оперативно вышла на улицы Петербурга после выпадения осадков

Снегоуборочная техника оперативно вышла на улицы Санкт-Петербурга после выпадения осадков. Как передают «Невские новости», в центре города большое количество работников убирают снег, так как на этой территории много припаркованных автомобилей.

В центре Петербурга приходится вручную убирать узкие тротуары и пешеходные переходы, где техника не сможет подъехать и оперативно выполнить работу. Кроме того, дворники расчищают перекрестки и остановки общественного транспорта.

Сейчас все районы города убирают при помощи спецтехники, которая вышла на дороги сразу, как только стало понятно, что быстро снег таять не будет. Движение на некоторых дорогах затруднено из-за гололедицы, поэтому водителям необходимо быть предельно аккуратными.