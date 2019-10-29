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8:26   29 Октября 2019
Россия

Снегоуборочная техника оперативно вышла на улицы Петербурга после выпадения осадков

Снегоуборочная техника оперативно вышла на улицы Петербурга после выпадения осадков

Снегоуборочная техника оперативно вышла на улицы Санкт-Петербурга после выпадения осадков. Как передают «Невские новости», в центре города большое количество работников убирают снег, так как на этой территории много припаркованных автомобилей.

В центре Петербурга приходится вручную убирать узкие тротуары и пешеходные переходы, где техника не сможет подъехать и оперативно выполнить работу. Кроме того, дворники расчищают перекрестки и остановки общественного транспорта.

Сейчас все районы города убирают при помощи спецтехники, которая вышла на дороги сразу, как только стало понятно, что быстро снег таять не будет. Движение на некоторых дорогах затруднено из-за гололедицы, поэтому водителям необходимо быть предельно аккуратными. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #погода #снег

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