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США пообещали представить кадры с «ликвидацией» главаря ИГ* аль-Багдади

США пообещали представить кадры с «ликвидацией» главаря ИГ* аль-Багдади

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США и курдские боевики дестабилизируют восток Сирии ради «легкой» нефти, считает эксперт
8:17   29 Октября 2019
Весь мир

США пообещали представить кадры с «ликвидацией» главаря ИГ* аль-Багдади

США пообещали представить кадры с «ликвидацией» главаря ИГ* аль-Багдади

Соединенные Штаты анонсировали в скором времени публикацию неких видеоматериалов, где запечатлено убийство боевика главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Вероятно, ролик окажется постановочным, так как до сих пор никаких вразумительных фактов и подтверждений ликвидации аль-Багдади не появилось. 

Накануне руководитель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и глава Минобороны США Марк Эспер заявили, что скоро покажут некие кадры, которые подтвердят данные о ликвидации главаря ИГ*. Якобы, в момент его убийства велась фото- и видеосъемка, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). При этом они заявили, что мировое сообщество увидит «некоторые видео и фото», но пока их обнародовать не могут, так как они проходят «процесс рассекречивания».

США пообещали представить кадры с «ликвидацией» главаря ИГ* аль-Багдади

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали главаря ИГ* аль-Багдади. Он также выразил благодарность за поддержку в его ликвидации РФ, Ираку и Сирии. При этом никаких доказательств убийства главы ИГ* предоставлено не было, поэтому СМИ посчитали данные об этом недостоверными. 

Российское министерство обороны заявило, что не зафиксировало авиаударов в зоне деэскалации в Идлибе. Эксперты говорят, что в американской информации о якобы ликвидации аль-Багдади множество несостыковок, что вызывает вопросы и навевает мысль о том, что видеозапись с убийством аль-Багдади будет очередной постановкой от США. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #весь мир #аль-багдади

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