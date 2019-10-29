СМИ сообщили о возможном сокращении числа моногородов в России вдвое

Число российских моногородов может сократиться с 321 до 170, заявил в интервью «Известиям» секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете ГД по экономполитике Павел Склянчук.

По его словам, данный вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительства. Издание отмечает, что на рассмотрение в Минфин РФ был направлен проект новой программы развития моногородов, который должен заменить документ на 2016-2025 годы, который досрочно прекратил свое существование в январе.

Анализ Счетной палаты показал, что меры по поддержке моногородов не способствовали диверсификации и стабильности их развития, а также не улучшила условия жизни людей.

Депутат ГД Альфия Когогина сообщила газете, что важным пунктом нового документа станет обновление критериев, по которым города получают статус «многорода». Она отметила, что исключенные после этого города нельзя оставлять без поддержки.

В минэкономразвития сообщили, что глобальный пересмотр списка будет осуществлен не ранее следующего года. За три года им планировалось выделить дополнительные 18,6 миллиарда рублей, однако правительственная комиссия не поддержала данную инициативу.