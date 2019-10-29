США и курдские боевики дестабилизируют восток Сирии ради «легкой» нефти, считает эксперт

На фоне экономической деградации востока Сирии из-за разрушительной деятельности США в регионе разворачивается социальная деградация из-за курдских боевиков. Об этом заявил ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По его словам, нелегальный нефтяной бизнес США все более раскалывает Сирию, не давая официальным властям установить законность и правопорядок. Эксперт отметил, что в результате в регионе активизируются различные банды - как террористические, так и просто криминальные, которые занимаются наркотрафиком, торговлей оружием, а также контрабандной трансплантацией органов.

Перенджиев отметил, что из-за курдских бандгрупп также становится все больше убийств, насилия и притеснений в отношении местных жителей.

«В таких «черных зонах», где американцы все пускают на самотек, имеют место практически все самые жестокие виды преступлений против человечности», - подчеркивает эксперт.

Собеседник агентства заявил, что сейчас ситуация практически полностью обнажилась: американский лидер Дональд Трамп не скрывает реальной задачи США в Сирии - это осуществление комплексной агрессии против страны для захвата нефтяных ресурсов, и не столько важно чьими руками – ИГ* или курдских террористов.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.