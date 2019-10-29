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6:28   29 Октября 2019
Россия

Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

Глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский назвал источником опасности для человечества фанатичных людей. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По словам Жириновского, многие вдохновленные деятельностью 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг молодые люди говорят о необходимости затормозить глобальное потепление. Однако, они пропагандируют такие методы, которые могут привести к уничтожению части человечества.

Депутат отметил, что в случае, если ограничение производства спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в жилье.

По мнению Жириновского, фанатичные люди используются для того, чтобы нанести удар по человечеству. Он отметил, что в этих же целях используется тема защиты прав человека и борьба с харасментом.

Также глава ЛДПР отметил, что высказываемые убежденными людьми мысли «очень правильные» и красиво звучат, затрагивают чувства людей. Однако, по его мнению, целью масштабных кампаний является удар по всему человечеству - снижение рождаемости и сокращение населения планеты для того, чтобы человечеством было легче управлять.

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Автор: Олег Королев
#жириновский #экология

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