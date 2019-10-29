Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

 Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности

Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Главной целью США и курдских боевиков в Сирии является контроль нефти, заявил эксперт

Главной целью США и курдских боевиков в Сирии является контроль нефти, заявил эксперт
Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

Жириновский рассказал о том, что угрожает всему человечеству

 Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности

Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности
Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

Сенатор Цеков усомнился, что военные США нападут на Белоруссию из Литвы

 Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области

Зеленский назначил бизнесмена Алексея Чернышова на пост главы Киевской области
Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Главной целью США и курдских боевиков в Сирии является контроль нефти, заявил эксперт

Главной целью США и курдских боевиков в Сирии является контроль нефти, заявил эксперт
5:57   29 Октября 2019
Россия

Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности

Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности

Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, которое предполагает внесение изменений в порядок статистического измерения уровня бедности. Об этом сообщает РБК.

В документе говорится, что с 2020 года Росстат начнет ежегодно будет проводить верификацию (проверку) показателей уровня бедности, сверяя с данными о доходах населения. Соответствующую информацию будут предоставлять ФНС и ПФР.

Оценка уровня бедности будет происходить после того, как показатели Росстата будут интегрированы со сведениями, предоставляемыми ФНС и ПФР.

Также предлагается ввести изучение и анализ сведений о финансовом положении, условиях жизни, условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе с 2020 года, с охватом 25 тысяч домохозяйств.

Главной целью нововведения станет повышение качества статистики о бежности. Ожидается, что она поможет усилить адресность государственной социальной помощи,

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#минэкономразвития #бедность #росстат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...