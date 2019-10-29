Минэкономразвития предлагает изменить подход к учету уровня бедности

Министерство экономического развития РФ подготовило проект постановления, которое предполагает внесение изменений в порядок статистического измерения уровня бедности. Об этом сообщает РБК.

В документе говорится, что с 2020 года Росстат начнет ежегодно будет проводить верификацию (проверку) показателей уровня бедности, сверяя с данными о доходах населения. Соответствующую информацию будут предоставлять ФНС и ПФР.

Оценка уровня бедности будет происходить после того, как показатели Росстата будут интегрированы со сведениями, предоставляемыми ФНС и ПФР.

Также предлагается ввести изучение и анализ сведений о финансовом положении, условиях жизни, условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе с 2020 года, с охватом 25 тысяч домохозяйств.

Главной целью нововведения станет повышение качества статистики о бежности. Ожидается, что она поможет усилить адресность государственной социальной помощи,