Политическая активистка из Барнаула Мария Бутина, которую в США обвинили в шпонаже, стала новым героем рубрики ФАН о патриотах России.

Бутина, которая поехала учиться в США, обвинялась американскими властями в работе на продвижение интересов России в США, а также шпонаже. Мария провела в американской тюрьме полгода.

Мария Бутина училась в «Школе региональной политики» в Барнауле: она изучала законы и следила за работой местных депутатов. В какой-то момент ей предложили обучение в магистратуре США, и Мария согласилась.

Американские юристы считают, что Бутина организовывала тайные встречи политиков для лоббирования российских интересов на американской территории. В России 29-летняя девушка из Барнаула известна как активист и публицист, которая продвигает легализацию короткоствольного оружия. В США она посетила съезд Национальной стрелковой ассоциации - участие в мероприятии позже послужило основанием для ее ареста.

Бутина после освобождения из тюрьмы удивлялась, что в якобы правовом американском государстве о презумпции невиновности нет и речи. По ее словам, месяцы в тюрьме ей дались тяжело, но ей помогла вера в Бога и молитвы.

26 октября Бутина вернулась в Россию. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Также она выразила особую благодарность МИД РФ за вклад в борьбу за права россиян.