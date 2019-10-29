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Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

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5:28   29 Октября 2019
Весь мир

Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Мария Бутина стала новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Политическая активистка из Барнаула Мария Бутина, которую в США обвинили в шпонаже, стала новым героем рубрики ФАН о патриотах России.

Бутина, которая поехала учиться в США, обвинялась американскими властями в работе на продвижение интересов России в США, а также шпонаже. Мария провела в американской тюрьме полгода.

Мария Бутина училась в «Школе региональной политики» в Барнауле: она изучала законы и следила за работой местных депутатов. В какой-то момент ей предложили обучение в магистратуре США, и Мария согласилась.

Американские юристы считают, что Бутина организовывала тайные встречи политиков для лоббирования российских интересов на американской территории. В России 29-летняя девушка из Барнаула известна как активист и публицист, которая продвигает легализацию короткоствольного оружия. В США она посетила съезд Национальной стрелковой ассоциации - участие в мероприятии позже послужило основанием для ее ареста.

Бутина после освобождения из тюрьмы удивлялась, что в якобы правовом американском государстве о презумпции невиновности нет и речи. По ее словам, месяцы в тюрьме ей дались тяжело, но ей помогла вера в Бога и молитвы.

26 октября Бутина вернулась в Россию. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Также она выразила особую благодарность МИД РФ за вклад в борьбу за права россиян.

«Гражданин России обязан быть патриотом не в теории, а на практике. Защита Родины начинается с защиты собственной семьи и собственного дома», — уверена Мария Бутина..

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Автор: Олег Королев
#патриотизм #мария бутина

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