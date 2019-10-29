Главной целью США и курдских боевиков в Сирии является контроль нефти, заявил эксперт

Сирийский политолог Маис Курбанов в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал признание президента США Дональда Трампа, что Вашингтону на Ближнем Востоке прежде всего нужна нефть.

По словам эксперта, все понимали, что США не просто так присутствуют в Сирии. В частности, когда они искали оружие массового поражения в Ираке, на самом деле они «искали» нефть», отметил он.

Курбанов завил, что США стремятся оправдать свои претензии на нефть своими мнимыми успехами в Сирии. По его словам, американская сторона хочет таким образом показать миру, что они якобы остановили террористов, якобы «убили» главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и много сделали.

«За это хотят контролировать всю углеводородную отрасль в Сирии», - заявил эксперт.

По мнению Курбанова, американцы хотят затянуть войну в Сирии, как это было в Афганистане.

«Потому что, если Сирия освободится от терроризма, начет процветать, то другие государства начнут следовать за Сирией», - заключил он.