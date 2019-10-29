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Губернатор Петербурга Беглов рассказал об участии жителей города в благоустройстве

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об участии жителей города в благоустройстве

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4:33   29 Октября 2019
Россия

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об участии жителей города в благоустройстве

Губернатор Петербурга Беглов рассказал об участии жителей города в благоустройстве

Петербургский губернатор Александр Беглов в ходе передачи «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал о совещании по реализации нацпроектов, которое проводил зампред правительства РФ Виталий Мутко. Об этом пишут «Невские новости».

По словам Беглова, Мутков отметил важную роль Петербурга в реализации программ национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор отметил, что Северная столица была отмечена не из-за большого числа построенных объектов, а из-за прямого участия граждан в формировании Комфортной городской среды - программы «Родной район», которая позволяет собирать мнения и пожелания жителей.

Также Беглов отметил, что теперь все общественные пространства, скверы и дворы, будут благоустраиваться в соответствии с пожеланиями жителей Петербурга.

Ранее Беглов пригласил жителей и гостей города на Петербургский международный культурный форум.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #благоустройство

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