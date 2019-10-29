Запуская фейк о ликвидации аль-Багдади, США пытаются вернуть себе лицо - эксперт

Политолог и публицист Дмитрий Захаров в беседе с изданием «Инфореактор» назвал заведомо неудачными попытки США вернуть себе статус гегемона фейками о «ликвидации» главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

Он напомнил, что слова Трампа о «гибели» аль-Багдади сильно напоминают историю с ликвидацией главаря «Аль-Каиды»** Усамы бен Ладена в преддверии переизбрания Барака Обамы в 2011 году.

Захаров отметил, что сообщения об «убийстве» и «похоронах» аль-Багдади являются обычным нелепым фейком, призваным восстановить политические позиции администрации Трампа на фоне провала сирийской кампании.

«Каждое заявление Белого дома глупее предыдущего. Похоже, что окончательное поражение в Сирии совсем вывело из равновесия Трампа и его окружение», - заявил собеседник агентства.

Аналитик также отметил, что громкое заявление о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади уже не помогут США укрепить позиции в Сирии. По его мнению, в Белом доме уже понимают это.

«Американская элита пытается вернуть себе утраченное лицо, имидж гегемона. Но момент упущен. Теперь они будут делать все, чтоб выкрутиться из этого положения», - заключил Захаров.

Трамп заявил о «гибели» главаря ИГ в провинции Идлиб в воскресенье. По его словам, аль-Багдади погиб «как трус», пытаясь скрыться в подземном туннеле и подорвав пояс шахида. Он отмечал, что тело главаря ИГ* было сильно изуродовано, и по этой причине его личность удалось установить только с помощью ДНК-теста, проведенного в полевых условиях.

Данная версия властей США вызвала критику со стороны мировой общественности. Эксперты задались вопросами о том, откуда у Вашингтона были образцы биоматериалов боевика, которые использовались для сравнения с останками якобы убитого главаря. Также вызывает сомнения, что спецоперация не была зафиксирована на фото и видео.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что у российских военных нет сведений о проведении спецоперации США в указанном Трампом регионе. Кроме того, российские военные не зафиксировали каких-либо ударов международной коалиции или сил США с воздуха по зоне деэскалации Идлиб.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

**Аль-Каида - террористическая организация, запрещена российским судом.