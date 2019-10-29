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Курдские боевики и спецназ США заявили о захвате группы террористов ИГ на севере Алеппо

Курдские боевики и спецназ США заявили о захвате группы террористов ИГ на севере Алеппо

 Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт

Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт
3:38   29 Октября 2019
Весь мир

Курдские боевики и спецназ США заявили о захвате группы террористов ИГ на севере Алеппо

Курдские боевики и спецназ США заявили о захвате группы террористов ИГ на севере Алеппо

Американский спецназ на севере провинции Алеппо провел операцию, в ходе который были захвачены пятеро террористов ИГ*. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что военные США высадились с трех вертолетов около лагеря беженцев Джиср-эш-Шуюх, расположенного возле приграничного города Джераблус, подконтрольного формированиям курдских боевиков (SDF). В ходе спецоперации были захвачены пятеро террористов.

В SDF подтвердили факт операции и заявили, что она была проведена совместно с американской стороной.

В воскресенье под Джераблусом курдские боевики провели операцию, в ходе которой ликвидировали одного из ближайших сподвижников главаря ИГ* Абу Хасана аль-Мухаджира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные в воскресенье якобы ликвидировали главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в провинции Идлиб. Его не смогли взять живым, в отличие от трех захваченных иракцев, связанных с ИГ*.

Однако, каких-либо доказательств уничтожения «террориста номер один» представлено не было. По этой причине многие СМИ восприняли информацию как фейковую. В Минобороны РФ подчеркнули, что у Москвы нет достоверных сведений об уничтожении главаря ИГ*. В ведомстве также указали, что за последние дни авиация международной коалиции во главе с США не наносила авиаударов в зоне деэскалации Идлиб.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #иг #аль-багдади

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