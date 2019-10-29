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 Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт

Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт
2:57   29 Октября 2019
Весь мир

Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт

Нефтяной грабеж Сирии с помощью курдских боевиков выгоден США, считает эксперт

Контрабанда нефти Сирии при помощи курдских радикалов приносит огромную выгоду США, заявил в интервью изданию «Слово и Дело» крымский политолог Владимир Джаралла.

Нефтеносная провинция Сирии Дейр-эз-Зор была занята исламистами практически с самого начала конфликта в Сирии. С того момента под покровительством США из этого региона текут потоки контрабандной нефти. Накануне президент США Дональд Трамп признал, что целью участия Вашингтона в сирийском конфликте является нефть.

Джаралла отметил, что данное заявление Трампа напрямую связано с внутриполитической ситуацией в США. По его словам, после провальных попыток импичмента демократы имеют проблемы в избирательной кампании, тогда как действующий президент чувствует себя уверенно.

Эксперт отметил, что нужно помнить о том, что цели США в Сирии уже неоднократно менялись. Так, первой была свержение президента Башара Асада и поддержка суннитского восстания, второй - закрепление на востоке Сирии с помощью курдов. После этого возник «нефтегазовый вопрос», подчеркнул Джаралла.

«Это характерное поведение для американцев в любом регионе, в котором они оказываются: они находят некие виды бизнеса, которые позволяют им отчасти окупать саму кампанию, а также лично обогатиться ее участникам», - отметил он.

Также политолог отметил, что контрабанда нефти для США все еще выгодна. По мнению Джараллы, произошедшая «сланцевая революция» не только избавила США от энергозависимости, но и позволила им стать экспортером нефти.

«Американцам выгодно либо убирать конкурентов, либо брать контроль над нефтегазовым бизнесом в других странах, и солидные запасы нефти в Сирии позволяют им реализовывать эту стратегию», — заключил эксперт.

 

 

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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