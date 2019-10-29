Палата представителей США проведет голосование по импичменту Трампа в четверг

Полный состав палаты представителей США проведет голосование по резолюции, которая сделает процесс импичмента президента США Дональда Трампа формальным. Эксперты полагают, что фейк о ликвидации аль-Багдади потребовался ему для избежания данной процедуры.

Соответствующее заявление сделала спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

Члены палаты представителей от Демократической партии уже проводят расследование в рамках импичмента. Однако, республиканцы обвинили их том, чтобы процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом, поскольку не было проведено общее голосование. Пелоси отвечала, что необходимости в этом нет, поскольку у комитетов есть все необходимые полномочия.

Пелоси в своем новом заявлении повторила, что принятие резолюции для импичмента не требуется, что подтверждает американский суд. Однако, по ее словам, на протяжении недель президент, его юристы в Белом доме и его соратники-конгрессмены делали «необоснованные заявления», что расследование палаты представителей не имеет необходимого разрешения.

Спикер палаты представителей сообщила, что на общее голосование будет поставлена резолюция, которая подтвердит текущее расследование, проводимое комитетами в настоящее время.

По данным газеты Washington Post, голосование пройдёт в четверг.

На фоне готовящейся процедуры импичмента Трамп заявил о якобы имевшей место «ликвидации» «террориста номер один» - главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Эксперты полагают, что заявление на руку сыграет президенту, который находится под угрозой импичмента в то время, когда скоро в стране начнутся новые президентские выборы.