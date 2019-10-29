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 Военные из РФ и Турции обсудили совместные планы по Сирии после операции против банд курдов

Военные из РФ и Турции обсудили совместные планы по Сирии после операции против банд курдов
2:04   29 Октября 2019
Весь мир

Военные из РФ и Турции обсудили совместные планы по Сирии после операции против банд курдов

Военные из РФ и Турции обсудили совместные планы по Сирии после операции против банд курдов

Турецкие и российские военные обсудили в столице Турции совместные планы по Сирии в рамках договоренностей, которые были достигнуты ранее во время переговоров российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Тайипа Эрдогана.

В заявлении Минобороны Турции говорится, что состоялся первый день переговоров с российской делегацией, которая прибыла в Анкару, Стороны встретились для того, чтобы обсудить действия в соответствии с соглашением от 22 октября. Ожидается, что переговоры продолжатся во вторник.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции против курдов из «Демократических сил Сирии» (SDF), которые под предлогом освобождения восточных районов Сирии от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) попросту оккупировали территории. Боевики также стали давить на коренное арабское население - заставляли учить курдский язык и вступать в боевые отряды.

В то время как сирийская армия, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с терроризмом, курдские боевики переманивали террористов на свою сторону, обещая им высокие должности.Самые оголтелые фанатики были либо нейтрализованы, либо переформатированы в «спящие ячейки».

Турция намеревалась очистить приграничные территории от боевиков, которые связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Турецкой армии удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о перемирии. Турция приостановила на 120 часов свою операцию. За это время курдские боевики должны были покинуть захваченные территории.

22 октября президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретились в Сочи. На встрече они пришли соглашению о созданию 30-километровой зоны безопасности в северной части Сирии. После истечения 150 часов, Турция и Россия приступят к патрулированию.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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