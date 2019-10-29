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1:40   29 Октября 2019
Весь мир

Лаврентьев раскритиковал планы США по контролю над нефтяными объектами в Сирии

Лаврентьев раскритиковал планы США по контролю над нефтяными объектами в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал планы США оставить своих военнослужащих на северо-востоке Сирии для защиты нефтяных месторождений

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены «защищать нефтяные месторождения» в Сирии, а также отвечать силой на попытки других сторон перехватить контроль.Таким образом, в Пентагоне признали, что Вашингтон продолжит воровать в Сирии нефть вместе с курдскими боевиками.

Лаврентьев отметил безусловность того факта, что нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством.

«Мы считаем, что это единственный выход», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ситуация на северо-востоке САР пока остается сложной и обладает множеством нюансев.

Ранее о необходимости перехода нефтяных объектов из рук курдских захватчиков в руки законного правительства Сирии заместитетль главы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Провинция Дейр-эз-Зор, расположенная на северо-востоке Сирии, до начала войны являлась центром нефтедобычи и нефтепереработки страны. В 2014 ее захватили боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), в 2017 они перешли под контроль проамериканских курдских вооруженных формирований.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #нефть #лаврентьев #кудры

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