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1:24   29 Октября 2019
Весь мир

Авторы telegram-каналов отмечают непрекрытую постановочность «убийства» аль-Багдади

Авторы telegram-каналов отмечают непрекрытую постановочность «убийства» аль-Багдади

Останки главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади якобы были сброшены в море, пишет агентство Reuters. Со стороны США прозвучало оправдание, что дело «террориста номер один» было утоплено «согласно традициям». Мировая общественность недоумевает по поводу действий американской стороны, пишет ФАН.

У общественности возникают вопросы, имело ли место «убийство», о котором говорят США. Новость об «утоплении» аль-Багдади вызвала бурное обсуждение в популярных telegram-каналах.

Так, telegram-канал Astra Militarum опубликовал ироничное сообщение на данную тему с подписью: «Концы в воду...Теперь уже и не докажешь, что не верблюд...».

Авторы telegram-канала Ortega указывают на то, что в исламе в принципе запрещено погребение, хотя в США заявляли, что тело аль-Багдади было утоплено «согласно обычаю». Подчеркивается, что морское погребение в исламе прямо запрещено, кроме случаев, когда невозможно поступить иначе.

В telegram-канале Daily War с иронией отметили, что «пловец» может «всплыть» где-нибудь на Балканах.

«Тоже, знаете ли, красивый "исламский обычай"», - отмечают авторы.

Комментируя фейковое предание аль-Багдади морю, telegram-канал «Рыбарь» нашел сходство ситуации с убийством главы Ливии Муаммара аль-Каддафи в 2011 году.

В свою очередь авторы telegram-канала Colonelcassad недоумевают, что похваставшиеся «уничтожением» террориста номер один американцы не сделали фотографии его трупа - тем более, если они вывозили его для утопления в море.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #аль-багдади

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