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1:00   29 Октября 2019
Весь мир

Трамп опубликовал фото пса, якобы участвовавшего в инсценировке убийства аль-Багдади

Трамп опубликовал фото пса, якобы участвовавшего в инсценировке убийства аль-Багдади

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографию служебной собаки, которая якобы участвовала в инсценировке операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Американская сторона «заметает следы», опасаясь того, что правда о ликвидации главаря ИГ* станет известна миру.

На своей странице в Twitter он написал, что спецслужбы рассекретили «фото замечательной собаки, имя которой продолжает оставаться секретом». Трамп отметил, что пес проделал «великолепную работу» по захвату аль-Багдади.

В свою очередь сотрудник елеканала ABC, работающий в Пентагоне, написал, что эта собака - бельгийская овчарка. Он отметил, что собака такой же породы участвовала при ликвидации главы «Аль-Каиды»** Усамы бен Ладена.

*«Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.

**«Аль-Каида» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #иг #аль-багдади

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