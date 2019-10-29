Трамп опубликовал фото пса, якобы участвовавшего в инсценировке убийства аль-Багдади

Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографию служебной собаки, которая якобы участвовала в инсценировке операции по ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Американская сторона «заметает следы», опасаясь того, что правда о ликвидации главаря ИГ* станет известна миру.

На своей странице в Twitter он написал, что спецслужбы рассекретили «фото замечательной собаки, имя которой продолжает оставаться секретом». Трамп отметил, что пес проделал «великолепную работу» по захвату аль-Багдади.

В свою очередь сотрудник елеканала ABC, работающий в Пентагоне, написал, что эта собака - бельгийская овчарка. Он отметил, что собака такой же породы участвовала при ликвидации главы «Аль-Каиды»** Усамы бен Ладена.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

*«Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России.

**«Аль-Каида» - террористическая группировка, запрещена в РФ.