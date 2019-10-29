США волнует не только сирийская нефть, но и нежелание свыкунуться с проигрышем - эксперт

США не желают давать Сирии возможности окрепнуть и самой распоряжаться своей нефтью. Такое мнение выразил эксперт по странам Ближнего Востока Маис Курбанов в интервью «Политэксперту».

По его словам, Вашингтон волнует не только сирийская нефть, но и нежелание соглашаться со своим проигрышем. Он отметил, что сырье стало лишь предлогом перед мировым сообществом - при этом про бывших союзников в лице курдских боевиков они уже забыли.

По словам Курбанова, США не намерены видеть Сирию в качестве сильного государства. По его словам, если Дамаск начнет опять контролировать нефть, то Сирия станет одной из крепких держав региона.

Политолог отметил, что среди арабских стран есть прекрасные примеры, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. По его словам, если сирийцы увидят, что они могут сами распоряжаться своими природными ресурсами.

Он отметил, что политика Сирии в будущем будет идти рядом с Ираном и Россией. Путь США Дамаску ясен давно, поэтому Сирия не пойдет на сделку с Вашингтоном.