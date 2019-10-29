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 США утопили доказательства «убийства» аль-Багдади в море

США утопили доказательства «убийства» аль-Багдади в море
0:16   29 Октября 2019
Весь мир

США утопили доказательства «убийства» аль-Багдади в море

США утопили доказательства «убийства» аль-Багдади в море

США инсценировали похороны главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, заявив о сбросе его тела в море. Об этом сообщает Reutres.

США активно «заметают следы», опасаясь того, что правда об «уничтожении» главаря ИГ* станет известна мировой общественности.

Ранее сведения о том, что тело Абу Бакра аль-Багдади могли сбросить в море, ссылаясь на собственный источник, опубликовала компания CNN.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил, что США избавились от тела террориста аль-Багдади. По его словам, останки главаря ИГ* были уничтожены «должным образом».

В интервью NBC данное мнение также высказал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.  По его словам, с останками аль-Багдади могут поступить так же, как и с телом главаря «Аль-Каиды»** Усамы бен Ладена - его тело было сброшено в Аравийское море.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. Он выразил благодарность России, Сирии, Турции и Ираку за содействие в операции.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверными сведениями об уничтожении аль-Багдади, и не открывало воздушное пространство над САР для американской авиации.

Ранее ФАН опубликовал статью, в которой описаны семь причин того, почему нельзя верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории Идлиба Абу Бакра аль-Багдади.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.

**Аль-Каида - террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Олег Королев
#сша #аль-багдади

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