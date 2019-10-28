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Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

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22:52   28 Октября 2019
Россия

Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк намерен выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает агентство Bloomberg.

По информации источников, речь идет о доле, эквивалентной 20% голосующих акций. Сумма сделки может составить 170 миллионов долларов. Однако сообщается, что сделка остается под вопросом и переговоры по ней еще не завершены.

Газпромбанк, Сбербанк и Mail.ru Group отказались комментировать информацию. 

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать стратегическое партнерство на паритетной основе в сфере онлайн-заказа такси и еды. Что касается Сбербанка, компания планирует внести 35%-ную долю в платформе для ресторанного рынка FoodPlex и 38 миллиардов рублей инвестиций. По оценкам самих участников СП, стоимость новой компании может превысить 100 миллиардов долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #политика #сбербанк #общество

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