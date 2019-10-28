Трамп назвал Зеленского президентом России

Глава Белого Дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского российским лидером. Стенограмма с оговоркой Трампа была опубликована в понедельник, 28 октября, пишет ТАСС.

Президент США в понедельник отвечал на вопросы журналистов о расследовании дела по его импичменту и обрушился с критикой главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, инициировавшего против него разбирательство. Затем он начал хвалить Зеленского и назвал его по ошибке президентом РФ.

«Итак, в двух словах, осведомитель [Шифф — ред.] написал ложь о разговоре [с Зеленским — ред.]. Теперь они [демократы — ред.] не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я его обнародовал, я опроверг доклад Шиффа. Вдобавок, русский — как вы знаете, новый российский президент [речь идет о Зеленском - ред.] — хороший мужчина, сделал свое заявление. Там ничего не было, никакого давления на него», — сказал он.

Ранее в США случился скандал по поводу июльского разговора Трампа и Зеленского. Именно он стал поводом для начала процедуры импичмента против американского лидера. По словам политических оппонентов Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование против Хантера Байдена — главного конкурента Трампа на будущих выборах, предложив в обмен военную и финансовую поддержку Украине. Однако сам глава Белого дома обвинения отрицает.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму той беседы, после чего выяснилось, что Трамп не добивался от украинского лидера расследования против Байдена. Минюст США также не нашел в публикации нарушений закона и оснований для расследования.