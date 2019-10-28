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Джонсон согласился с решением ЕС о переносе Brexit до 31 января

Джонсон согласился с решением ЕС о переносе Brexit до 31 января
22:13   28 Октября 2019
Весь мир

Джонсон согласился с решением ЕС о переносе Brexit до 31 января

Джонсон согласился с решением ЕС о переносе Brexit до 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон направил президенту Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором поддержал решение Европейского союза перенести Brexit до 31 января 2020 года. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает Sky News.

«Как вы знаете, я не вправе... сделать что-либо, кроме как подтвердить официальное согласие Британии с этой отсрочкой», — написал Джонсон. 

Он также подчеркнул, что перенести Brexit после 31 января уже будет невозможно. 

Ранее сообщалось, что 27 стран-членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Британии предоставили гибкую отсрочку. Это означает, что она сможет покинуть ЕС раньше оговоренного срока, если ратифицирует соглашение о выходе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #brexit #политика #общество #весь мир

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